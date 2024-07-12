تظاهرات حاشدة في صعدة تدعو للصمود امام العدو ونصرة لغزة

وانطلقت المسيرة المركزية صباح اليوم في مركز المحافظة بساحة المولد النبوي الشريف غرب المدينة، وفي 21 ساحة أخرى.



وأكدت الحشود أن اليمن لن ينكسر، وسيواصل إسناد غزة، ولن تقبل أبدا الرجوع عن مساندة ونصرة فلسطين، مشددين على تفويضهم وتأييدهم لخيارات السيد القائد في مواجهة خطوات التصعيد السعودية الأمريكية ضد الشعب اليمني.



وحيا المتظاهرون صمود الشعب الفلسطيني وثبات المجاهدين في غزة والضفة الذين ينكلون بالعدو الصهيوني، كما حيا العشائر الفلسطينية في قطاع غزة على موقفها الثابت والواعي الذي أفشل مخططات العدو.



أشادوا بالحراك الطلابي والمظاهرات التي تخرج نصرة لفلسطين في أمريكا وبريطانيا واليابان وأمريكا الجنوبية وغيرها، متوجهين بالتحية للشعب المغربي الذي خرج في مظاهرات مساندة للشعب الفلسطينية، مخاطبين الشعوب العربية والإسلامية بقولهم "أنتم أولى بالتحرك من الشعوب الأوروبية" داعيا للمقاطعة الاقتصادية الشاملة.



كما نوهوا بالمقاومة اللبنانية والعراقية، والعمليات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية مع المقاومة الإسلامية العراقية، مباركين عمليات قواتنا المسلحة والتي فر منها الأمريكي والبريطاني.

