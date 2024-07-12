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الجمعة 12 تموز 2024 ساعة 12:00

الشيخ قاووق: الإسرائيليون غارقون في بحر الخوف من كابوس المواجهة مع لبنان

الشيخ قاووق: الإسرائيليون غارقون في بحر الخوف من كابوس المواجهة مع لبنان
كلام الشيخ قاووق جاء خلال المجلس العاشورائي الذي أقيم في حسينية بلدة الدوير الجنوبية بمشاركة شخصيات وفاعليات ،وعلماء دين وعوائل الشهداء، مضيفا: “مسيرات المقاومة كسرت التفوق الإسرائيلي أما القبة الحديدية التي هي مظلة حماية للإسرائيليين فشاهدتم كيف دمرتها صواريخ المقاومة”.

وقال سماحته: "بات الإسرائيليون مكشوفين ولا غطاء يحميهم من الصواريخ والمسيرات وهذا تبدل جوهري في الصراع".

وأكد ان الكيان المحتل خسر الحرب و"نتنياهو" بالتحديد خسر الحرب وهو يريد أن لا يخسر حكومته وهذا جوهر وسر موقف نتنياهو والمقاومة تفرض على العدو أن يخضع للشروط والمعادلات في الميدان”.

ولفت إلى أن “الميدان هو الطريق الوحيد لإجبار العدو الإسرائيلي لإيقاف العدوان على غزة وليس الإتصالات السياسية ولا البيانات”.

وأشار إلى أن المعركة واحدة والمصير واحد ولا وقف لإطلاق النار في الجنوب إلا بوقف إطلاق النار في غزة والتنسيق بين “حزب الله” والمقاومة الفلسطينية ضيق الخناق على العدو الإسرائيلي وقطع الطريق على أميركا وغيرها من أن يستفردوا بغزة”.

اضاف الشيخ قاووق: “كل الضغوط العسكرية والسياسية على “حزب الله” لإيقاف جبهة الجنوب حتى يستفردوا في غزة كل هذه الجهود باءت بالفشل“.

وختم: “العدو المهزوم والمرتعب لا يمكنه أن يهدد المنتصر والقوي في الميدان، وهذه التهديدات ليست جديدة ولا تخيفنا ولا نستخف بها بل نستعد كل يوم بالسلاح والعديد للهجوم والدفاع لنصنع في أي حرب يفرضها العدو نصرا تاريخيا للبنان ونصنع نكبة كبرى للعدو”.
رقم : 1147290
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