قاليباف: رئاسة روسيا لمجموعة البريكس تمثل فرصة جيدة لتطوير العلاقات الثنائية

وحسبما نقلت وكالة ارنا, وعلى هامش المنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة البريكس الذي يعقد في سان بطرسبورغ، التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف" رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الفيدرالية) "فالنتينا ماتفينكو".



وفي هذا اللقاء، وأثناء تهنئته بنجاح انعقاد الجمعية البرلمانية لمجموعة البريكس، اعتبر قاليباف ان مما لا شك فيه أن مجموعة البريكس لها تأثيرات إقليمية ودولية على كلا البلدين، الى جانب العلاقات الثنائية الايرانية-الروسية، مؤكدا على ان رئاسة روسيا لمجموعة البريكس تمثل فرصة جيدة لتطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية وفرص النقل والطاقة والتجارة.



كما اكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني ان إيران وروسيا تتمتعان بقدرات كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار والتبادلات التجارية.



وبدورها أعربت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي "فالنتينا ماتفينكو" فالنتينا ماتفينكو" مجددا عن تعازيها باستشهاد الرئيس الإيراني اية الله رئيسي، قائلة: "لقد تأثرنا جميعا بهذا الحادث، فالرئيس ساهم كثيرا في تحسين العلاقات بين البلدين، ونأمل أن يستمر هذا التعاون من قبل الرئيس الجديد".



واضافت ماتفينكو بأن روسيا دعمت انضمام إيران الى مجموعة البريكس مؤكدة على حضور ايران الفعال في جميع أشكال التعاون في هذه المجموعة.



كما دعت رئيس الاتحاد الروسي الى عقد اتفاقيات ثنائية رفيعة المستوى في برلماني البلدين، لافتة الى ان هناك حوالي 15 وثيقة تعاون بين المحافظات الإيرانية والروسية في مرحلة التنسيق، مؤكدة على ضرورة دعم التعاون بين هذه المحافظات.