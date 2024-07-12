99 عملا مقاوما في الضفة والقدس بينها 17 عملية إطلاق نار بأسبوع

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطي” خلال الفترة ما بين 05-07-2024 حتى 11-07-2024، 99 عملا مقاوما، تنوعت ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة وتصدي لاعتداءات المستوطنين.



وأوضح المركز أنه رصد 17 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح، وتفجير 10 عبوات ناسفة، إضافة إلى إعطاب آلية عسكرية لجيش الاحتلال أو مركبات مستوطنين.



ولفت إلى أن الشبان الثائر تصدوا لثلاثة اعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، إلى جانب استهداف جيش الاحتلال بثلاث زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.



وبحسب “معطي”، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق عدة بالضفة، تركزت في 59 نقطة، وتخللها إلقاء حجارة، إلى جانب خروج 6 مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال.