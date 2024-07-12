بلدية مدينة غزة: أطنان النفايات تراكمت والأمراض تنتشر والمدينة غير قابلة للحياة

وأكدت أن الاحتلال يستهدف تل الهوا منذ 9 أشهر ومنطقة الصناعة مكتظة بالنازحين في أبراج سكنية، واستهدف خزانات المياه والأشجار والمساجد والمدارس وكل المرافق الحيوية.



وأشارت إلى أن 35 بالمئة من المباني والمرافق السكنية في منطقة الشجاعية دمرت بالكامل.



وأوضحت أن كوادرها لا تستطيع إيصال المياه إلى مناطق نزوح المواطنين بسبب تدمير البنى التحتية بالكامل.



ولفتت إلى أن البلدية بحاجة عاجلة للوقود ومعدات ثقيلة للاستجابة لنداءات الإغاثة وإعادة مد الكهرباء.



وبينت أن نحو 100 ألف طن من النفايات تراكمت في أنحاء مدينة غزة والأمراض والأوبئة تنتشر، مشيرة إلى أن هناك كميات محدودة جدا من المواد الغذائية بأسعار خيالية لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.

