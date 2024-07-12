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الجمعة 12 تموز 2024 ساعة 14:06

حزب الله يستهدف مجموعة من جنود الاحتلال في "حانيتا" والتجهيزات التجسسية في "المطلة"

حزب الله يستهدف مجموعة من جنود الاحتلال في "حانيتا" والتجهيزات التجسسية في "المطلة"
كما أعلنت المقاومة الإسلامية في بيانٍ منفصل، استهدافها مجموعة من جنود الاحتلال ‏أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع "حانيتا" بالأسلحة الصاروخية.‏
 
وكانت منصة إعلامية إسرائيلية قد أفادت عن إطلاق صاروخين مضادين للدروع على مستوطنة "المطلة"، مؤكدةً انقطاع الكهرباء في كل المستوطنة.
 
كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "أدميت" في الشمال، مشيرةً إلى عدم انطلاق صفارات الإنذار عند إطلاق صاروخ على رأس الناقورة.
 
بدوره، مصدر في جنوب لبنان، أفاد عن نيران مباشرة من لبنان باتجاه مستوطنتي "المطلة" و"عرب العرامشة"، وعن دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "أفيفيم".
 
كما أفاد عن استهداف "جيش" الاحتلال من موقعه في بلدة الغجر المحتلة، آلية للجيش اللبناني بشكل مباشر، قرب الوزاني، من دون وقوع إصابات.
 
وكانت المقاومة الإسلامية قد استهدفت، أمس الخميس، موقع "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلةـ، وموقع "الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية، بالأسلحة الصاروخية، وأصابتهما بصورة مباشرة.
 
كما استهدفت مبنيين يستخدمهما ‌جنود الاحتلال الاسرائيلي في مستوطنة "مسكفعام"، وانتشاراً لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "زرعيت" بصاروخ ثقيل من نوع "بركان".
رقم : 1147305
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