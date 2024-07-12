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الجمعة 12 تموز 2024 ساعة 14:59

غارات أمريكية بريطانية على مطار الحديدة غربي اليمن

غارات أمريكية بريطانية على مطار الحديدة غربي اليمن
وقالت وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله"، إن "طائرات العدوان الأمريكي البريطاني، شنت 3 غارات على مطار الحديدة الدولي غربي البلاد".
 
وتأتي الغارات على مطار الحديدة الذي يضم ثكنة للدفاع الجوي، بعد ساعات من إعلان شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري عن وقوع انفجارين قرب سفينة تجارية على بعد 21 ميلا بحريا غرب ميناء المخا غرب اليمن.
 
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تدمير 5 زوارق غير مأهولة و3 طائرات مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" في البحر الأحمر وفي منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن.
 
ويوم أمس الخميس، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة من قوات جماعته إلى 166 سفينة مرتبطة بكيان الاحتلال وأمريكا وبريطانيا.
 
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن بكيان الاحتلال الإسرائيلي أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
 
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
 
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" دعما لكيان الاحتلال.
رقم : 1147310
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