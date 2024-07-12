بينها إنشاء محطة للطاقة النووية.. روسيا ومالي توقعان 3 اتفاقيات تعاون

وقالت "روساتوم"، في بيان أمس الخميس، إنها التقت بزعيم المجلس العسكري في مالي عاصمي غويتا، يومي 2 و3 تموز/يوليو من الشهر الجاري، وأجرت مفاوضات مع المسؤولين عن الاقتصاد والطاقة والتعليم في المجلس العسكري.

وذكر البيان أنه، بالإضافة إلى مناقشة "مشروع استراتيجي لبناء محطة طاقة نووية منخفضة الطاقة بتصميم روسي في مالي"، ناقش مسؤولو المجلس العسكري و"روساتوم" مشاريع توليد الطاقة الشمسية والتنقيب الجيولوجي، من دون أن تقدّم الشركة الروسية تفاصيل إضافية.

وأضاف البيان أن "الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصالات الوثيقة وتنسيق المواقف بشكل دوري مع تقدّم العمل المشترك".

يذكر أنه في الوقت الحالي، توجد محطة "كويبيرغ" للطاقة النووية وحيدة عاملة في القارة الأفريقية في دولة جنوب أفريقيا، وتقع قرب العاصمة كيب تاون، بينما تعمل "روساتوم" على بناء محطة أخرى في مصر.

وتسعى شركة "روساتوم" منذ سنوات لتعزيز مكانتها في أفريقيا عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول في جميع أنحاء القارة. بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع المجالس العسكرية الحاكمة في منطقة الساحل غربي أفريقيا، التي ابتعدت عن حلفائها الغربيين التقليديين بعد تولّي السلطة منذ 2020، مقابل تطوير علاقتها مع كل من دول روسيا والصين وإيران.