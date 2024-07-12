الصين: مناوراتنا مع روسيا تظهر تصميم بلدينا على مواجهة التهديدات المشتركة

وأكدت الوزارة في بيانٍ لها، أنّ المناورات العسكرية جنوب الصين، ستساهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين كِلا البلدين.

وبدأت القوات المسلحة الصينية والروسية تدريبات مشتركة في المياه والمجال الجوي بالقرب من مدينة تشانجيانغ جنوبي الصين في أوائل الشهر الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياو قانغ إن هذه التدريبات تجري وفقاً لخطة المشاركة العسكرية السنوية بين الصين وروسيا ووفقاً لاتفاق ثنائي.

وأضاف المتحدث أن التدريبات تهدف إلى إظهار تصميم وقدرات الجيشين في التصدي بشكل مشترك للتهديدات الأمنية البحرية والحفاظ على السلام والاستقرار على المستويين العالمي والإقليمي.

وأوضح تشانغ أن التدريبات ستسهم أيضاً في زيادة تعميق شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد.

وتأتي هذه المناورات في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة الأميركية، ستبدأ اعتباراً من العام المقبل، نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.