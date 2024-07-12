أبرز تطورات طوفان الأقصى 12-7-2024

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، أنها دكّت قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بقذائف "الهاون".
وتبنّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف تحشدات الاحتلال في محيط موقع "كرم أبو سالم" العسكري شرقي مدينة رفح، بقذائف "الهاون" وصواريخ "107"، وجنود الاحتلال المتمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها، بوابل من قذائف "الهاون".
وعرضت السرايا مشاهد مصوّرة من استهدافها جنود الاحتلال وآلياته في منطقة الصناعة، غربي مدينة غزة، بقذائف "الهاون".
كذلك، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، استهدافها غرف القيادة والسيطرة على خط الإمداد في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة، برشقة صاروخية.
بدورها، أكدت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، أنها استهدفت تموضعاً لجنود الاحتلال بصواريخ "حاصب 111"، وعرضت مشاهد مصوّرة للعملية.
وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد نفّذت سلسلة من العمليات، أمس الخميس، حيث استهدفت كتائب القسّام، دبابتين من نوع "ميركافا" بقذيفتي "تاندوم" قرب مفترق الزهار في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة. وفي المنطقة ذاتها، أعلنت القسّام استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة "TBG"، الأمر الذي أدى إلى إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح قرب مفترق الزهار.
من جانبها، أعلنت سرايا القدس، أنّ مقاتليها استهدفوا بصواريخ "107" موقع "فجة" العسكري، وتبنّت استهداف تموضع لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم"، واستهدفت أسدود وعسقلان و"سديروت"، وكذلك مستوطنات "حوليت" و"ياتيد"و"أفيشالوم"، في "غلاف غزة"، برشقات صاروخية.
وفي السياق أكّد القيادي في حركة حماس، حسام بدران، اليوم الجمعة، أنّ الحركة أظهرت "مرونة كبيرة" في المناقشات مع الوسطاء، وخاصةً فيما يتعلّق بتغييرات اللغة، لكنّها تمسّكت بمطلبها بأنْ "توافق إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار".
وكشف بدران، في تصريحات صحافية، أنّ حماس "طرحت أن تتولى حكومة كفاءات وطنية غير حزبية إدارة قطاع غزة والضفة بعد الحرب".
وشدّد، في السياق، على أنّ إدارة قطاع غزة بعد الحرب "شأن داخلي فلسطيني"، وأنّ الحركة "لن تُناقش اليوم التالي للحرب في القطاع مع أي أطراف خارجية".
كما دعا القيادي في الحركة المجتمع الدولي إلى الضغط على الطرف المعطّل للمفاوضات وإجباره على وقف العدوان على غزة، مشدّداً على أنّ ثبات الشعب الفلسطيني وصموده وأداء المقاومة البطولي "هو الذي يفرض على حكومة الاحتلال الانصياع لشروط شعبنا وحقوقه".
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إنّ محاولات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحمومة لإضافة عناوين ومطالب جديدة، لم ترد في كل المقترحات السابقة المتداولة مع الوسطاء، "يؤكد أنّه لا يزال يتلكأ ويماطل ويبحث عمّا يعطّل الاتفاق".
يأتي ذلك بعدما انتهت جولة المفاوضات الأخيرة، لكن "من دون التوصّل إلى شيء"، في وقتٍ أبدت المقاومة الفلسطينية مرونةً في مراحل التفاوض المطروحة في الصفقة المقترحة، إلاّ أنّ نتنياهو أعلن عن سلسلة جديدة من البنود المكبّلة على المقترح، والتي تهدف، إلى "ضمان عدم إحراز أيّ تقدّم في المحادثات"، مثل "منع عودة المقاتلين إلى شمالي قطاع غزة، مع الحفاظ على وجود الجيش الإسرائيلي في ممر نتساريم، والحفاظ على السيطرة على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح، والسماح لإسرائيل بالعودة إلى القتال حتى تتحقّق أهداف الحرب"، بحسب ما ذكر الإعلام الإسرائيلي.
وفي السياق، أكّد ممثّل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي للميادين، في وقتٍ سابق، أنّ "حماس كانت تسعى إلى صوغ عبارات ثابتة"، وأنّ "المرونة اليوم بالشكل، وليس بالمضمون"، مشيراً إلى أنّ "القضايا الأساسية لم تُمسّ في الورقة".
وأضاف أنّ "الحركة لم تقدّم ورقة في المفاوضات، ولم تقدّم رداً، بل أبدت مرونتها في التفاوض".
كما قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، للميادين، إنّ "أولوية نتنياهو وحكومته ليست استعادة الأسرى الإسرائيليين، بل مواصلة الحرب على قطاع غزّة"، مؤكداً أنّ "المفاوض الإسرائيلي يُماطل، إذ قال للوسطاء إنّه سيعود إلى تل أبيب، ثم يبلغهم الردّ بشأن ما جرى طرحه".