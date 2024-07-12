"الصحة العالمية": الصراع في الكونغو يهدد مليون طفل بخطر سوء التغذية الحاد

وذكرت المنظمة الأممية، الجمعة، أن "الفيضانات والانهيارات الأرضية علاوة على الصراعات المستمرة منذ فترة طويلة في مناطق أخرى من البلاد أدت إلى تفاقم الاحتياجات، إذ يحتاج حوالى 25 مليون شخص حالياً إلى مساعدات إنسانية".

وفي تصريح صحافي، قالت كبيرة مسؤولي الطوارئ في المنظمة، أديلهيد مارشانغ، إنه "إذا لم تُتخذ إجراءات فورية لتلبية الاحتياجات الأساسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيعاني أكثر من مليون طفل من سوء تغذية حاد".

وأضافت أن "سوء التغذية الحاد هو نتيجة انتشار وتزايد انعدام الأمن الغذائي المتكرر في المناطق التي تشهد صراعاً منذ سنوات وعقود والتي شهدنا فيها تصعيداً مؤخراً".

ولفتت إلى أن "الأطفال المعرضين للخطر هم في الغالب من بين ملايين نزحوا بالفعل بسبب القتال في المناطق الشرقية، وكذلك الأطفال في أقاليم كاساي الوسطى" وفق تعبيرها.

وذكرت مارشانغ أن "مئات الآلاف من الصغار يعانون بالفعل من سوء تغذية حاد، ما قد يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض ويتطلب علاجاً مستمراً".

هذا وتزداد وطأة الصراع، المستمر منذ أكثر من عامين بين الجيش وحركة "مارس 23" المتمردة في المناطق الشرقية من البلاد، ما أدى إلى فرار ونزوح نحو 2.7 مليون في إقليم شمال كيفو وحده. فيما تتّهم السلطات الكونغولية رواندا بدعم المتمردين وهو ما تنفيه الأخيرة.