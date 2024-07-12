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الجمعة 12 تموز 2024 ساعة 17:41

مُطالبةً شعوب الأمة بالتحرك.. مَسيرات اليمن المليونية للفلسطينيين: ثابتون معكم

مُطالبةً شعوب الأمة بالتحرك.. مَسيرات اليمن المليونية للفلسطينيين: ثابتون معكم
وشدّد البيان على التأييد الكامل والمطلق لكل الإجراءات والخطوات التي يتخذها قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، في مسار التغيير الجذري، والتي أعلنها في الخطابات السابقة.
 
وخاطب البيان الشعب الفلسطيني، مؤكّداً نصرته واستمرار عمليات مساندته، حيث جاء فيه: "نقول للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء اطمئنوا وتأكدوا بأنكم لستم وحدكم فنحن معكم وإلى جانبكم لن نتراجع عن موقفنا الثابت والمبدئي".
 
وجاء البيان بعد أن خرجت تظاهرات مليونية، هي الأكبر حتى الآن، في عدّة محافظات، نصرةً للشعب الفلسطيني ومقاومته، تحت عنوان "ثابتون مع غزة.. وسنتصدى لأميركا ومن تورط معها".
 
وحيّا بيان المسيرات "الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال في قطاع غزّة والضفة الغربية"، كما وجّه التحية لكل العشائر الفلسطينية في قطاع غزة على موقفها الثابت والواعي الذي أفشل كل محاولات ومؤامرات العدو الإسرائيلي. 
 
كذلك، أشاد البيان باستمرار جبهات الإسناد في لبنان والعراق، وكذلك بالعمليات المشتركة التي تجمع القوات المسلحة اليمنية مع المقاومة الإسلامية العراقية.
 
وأثنى على استمرار الحراك الطلابي في الجامعات الأميركية والأوروبية وغيرها، مضيفاً: "نقول لشعوب أمتنا، إذا كانت مظلومية الشعب الفلسطيني، دفعت البعض في أوروبا وأميركا إلى أن يسلموا ويعلنوا موقفهم ضد الإجرام الإسرائيلي، فأنتم أولى بالتحرك للقيام بمسؤوليتكم".
 
وفي هذا السياق، وجّه بيان المسيرات التحية للشعب المغربي "الذي أثبت وفاءه وانتماءه وأصالته وإنسانيته وقيمه وأخلاقه وخرج بتظاهرات وفعاليات واسعة مساندة للشعب الفلسطيني". 
 
كذلك، أشاد بالوقفات والاعتصامات وحملات المقاطعة في البحرين، وقدّم التحية للشعب البحريني المساند والمناصر للشعب الفلسطيني والمعادي للعدو الإسرائيلي.
 
ودعا البيان للاهتمام بمسار المقاطعة الاقتصادية الشاملة للأعداء والتي هي بمقدور كل الشعوب ولن يُعفى منها أحد. 
 
وخرجت مسيرات مليونية، منذ صباح الجمعة، في العاصمة صنعاء، شملت عدّة محافظات، منها صعدة وعمران وإب وريمة والضالع والجوف، رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، وتنديداً بجرائم الاحتلال وبالمجازر التي يرتكبها ضد المدنيين في فلسطين المحتلة.
 
ومنذ بداية طوفان الأقصى، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يخرج اليمنيون في مسيرات حاشدة في العاصمة صنعاء و14 محافظة أخرى، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً باستمرار مجازر الإبادة الإسرائيلية بحق أبناء قطاع غزّة، وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية وجبهات الإسناد للمقاومة الفلسطينية.
رقم : 1147346
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