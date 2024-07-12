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الجمعة 12 تموز 2024 ساعة 17:59
تحطم طائرة "سوخوي سوبر جيت" ومقتل طاقمها في ضواحي موسكو
وتابعت: "الطائرة تابعة لشركة "غازبروم"، وخضعت لصيانة دورية، واليوم تم إجراء رحلة تجريبية، ولم يكن على متنها سوى طاقم مكون من ثلاثة أشخاص".
رقم :
1147354
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