تحطم طائرة "سوخوي سوبر جيت" ومقتل طاقمها في ضواحي موسكو

اسلام تايمز (روسيا) - أعلنت هيئة الطوارئ الروسية إنّ طائرة من طراز "سوخوي سوبر جيت" كانت في رحلة تجريبية عقب أعمال صيانة تحطمت في ضواحي موسكو، وقتل طاقمها المؤلف من 3 أشخاص.