موسكو: تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا مهم لتعزيز الأمن الإقليمي

وأضافت في مؤتمر صحفي بموسكو "لذلك نشجع شركاءنا على مواصلة الاتصالات بكل الوسائل الممكنة".

وأشارت زاخاروفا، إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمسار التطبيع.

وأردفت "هناك إشارات من تركيا، بما في ذلك من الرئيس رجب طيب أردوغان، حول استعدادهم لتطبيع العلاقات مع سوريا، ونحن نرحب بهذا الاتجاه، ونثق في أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه من الجانبين".

ولفتت زاخاروفا، إلى أن صيغة أستانا هي الآلية الدولية الفعالة الوحيدة في تطوير الحل السلمي في سوريا.

وتابعت: "نحن مصممون على مواصلة تعاوننا الوثيق مع شركائنا الأتراك وفق صيغة أستانا".