لليوم الـ 280.. القسام يواصل الاشتباك والتصدي للعدوان

الإعلام العسكري لكتائب القسام أصدر، عدداً من البلاغات العسكرية حول الاشتباكات الضارية التي يخوضها المجاهدون مع قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد، ودك تحشدات جيش الاحتلال بالصواريخ وقذائف الهاون.



وبث الإعلام العسكري مقطع فيديو أظهر مشاهد من قصف قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بقذائف الهاون وصواريخ "رجوم"، كما بث القسام مشاهد من استدراج قوة صهيونية لكمين معد مسبقًا بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وحمل الفيديو عنوان "وإن تعودوا نعد"، وتضمنت المشاهد مراحل تجهيز عبوتين مضادتين للأفراد، وتفجير أحدها بقوة صهيونية راجلة مكونة من 9 جنود، وتفجير العبوة الثانية بقوة صهيونية آخري بعد وصولها إلى الكمين الآخر، تبعه قصف قوات الاحتلال في منطقة الكمين بقذائف الهاون.



ودكت كتائب القسام قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بقذائف الهاون.



كما استهدفت كتائب القسام دبابة "ميركفاه" وناقلة جند صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" في حي التنور وشارع "جورج" شرق مدينة رفح جنوب القطاع.



وأشارت في بلاغٍ عسكريٍ لاحق، إلى مجاهديها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال، عن تمكنهم من تفجير دبابتي "ميركفاه 4" صهيونيتين بصاروخ من مخلفات الاحتلال وعبوة "شواظ" بالقرب من مسجد الأمين محمد في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.



كما تمكن مجاهدو القسام بعد عودتهم من محاور القتال من تفجير جيبين عسكرين بعبوة أرضية وقذيفة "الياسين 105" قرب برج مكة ودوار الأمين محمد في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.



وقالت القسام في بلاغ عسكري: بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا عن الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 8 جنود من المسافة صفر وتفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة النجدة وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.



وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.