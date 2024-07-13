استطلاع يكشف تأييد حزب الله في الداخل اللبناني

ورجح آخر استطلاع للباروميتر أجري في 2024. انه إذا قامت "إسرائيل" بمهاجمة أجزاء من لبنان وحزب الله، سيرتفع الدعم لحزب الله بشكل كبير.



ونوه الاستطلاع إلى أن النظرة التي تعتبر أن دور حزب الله في سياسات المنطقة كان إيجابيا ازدادت بين اللبنانيين بمقدار تسع نقاط مقارنة مع استطلاع 2022.



وبشأن دور حزب الله على المستوى الإقليمي، يقول ثلث المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون أو يوافقون بشدة على أنه من الجيد مشاركة حزب الله على المستوى الإقليمي.



ومنذ بدء العدوان على غزة يعلن حزب الله قصف مواقع عسكرية وتجمعات جنود وأجهزة تجسس في الجانب الإسرائيلي دعما لغزة وإسنادا لمقاومتها.



وأكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته خلال احياء الليلة الأولى من عاشوراء، في بيروت قبل ايام أن"بين إسرائيل وعدوانها على المنطقة ومظلومية الشعب الفلسطيني لا حاجة للنقاش، فهناك حق ظاهر وجليّ اسمه فلسطين بمعايير القانون الدولي والحقوق والإنسانية والأخلاق والأديان وهناك باطل اسمه إسرائيل".



وأضاف السيد نصرالله "من يتجاهل ما يجري في غزة والمظالم التي تلحق بفلسطين وبجبهات الإسناد فهو ميت العقل والقلب والروح وعلى كل إنسان أن يقوم بما يستطيع فعله لأننا سنسأل يوم القيامة عن فلسطين وعلينا تحضير الجواب للآخرة".



وأكد السيد نصرالله أن "مسؤوليتنا نصرة الحق وعندما نذهب لنصرة الحق سنسمع الضجيج والضوضاء والتيئيس والتبخيس وسيكون لذلك تداعيات سياسية وسيسقط لنا شهداء أعزاء وتُهدم بيوتنا نقول لكل ذلك ألسنا على الحق إذًا لا نبالي ولا نتراجع لحظةً واحدة على الإطلاق".