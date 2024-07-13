الاحتلال الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا ونجله من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من ضاحية اكتابا، شرق مدينة طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم صباح اليوم من محورها الغربي، وجابت شوارعها وتحديدا شارع العليمي، وحي الأقصى في ضاحية شويكة، وشارع السكة في ضاحية اكتابا.



وأفاد شهود أن قوات الاحتلال تمركزت في حي إسكان الموظفين في الضاحية، ونشرت قناصتها على أسطح الأبنية العالية، وأطلقت النار عشوائيا في المكان، كما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى ضاحية اكتابا، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.