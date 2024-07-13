صواريخ تضرب مطار رامون في إيلات

وسمع دوي انفجار شديد هز المنطقة، وصفارات الإنذار دوت في اقصى جنوب فلسطين المحتلة.



وقالت وسائل عبرية، إنه لأول مرة استهداف منطقة بعيدة عن مدينة إيلات، ويبدو أن الهدف كان مطار رامون.

