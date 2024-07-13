بيونغ يانغ: بيان الناتو يحرض على حرب باردة جديدة

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله في بيان اليوم.. إن “إعلان قمة واشنطن الذي تم إعداده ونشره في العاشر من تموز يثبت أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يشكلان أخطر تهديد للسلام والأمن العالميين بعد أن تحولا إلى أداة للمواجهة”.



ونبه البيان إلى أن التحركات الأمريكية الرامية إلى توسيع التكتلات العسكرية مع دول حلف شمال الأطلسي والشركاء الآسيويين، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان هي “السبب الجذري الخبيث لتهديد السلام الإقليمي بشكل خطير وتفاقم البيئة الأمنية الدولية بشكل كبير وإشعال سباق تسلح عالمي”.



وقال: إننا نحذر بشدة من أن إستراتيجية “العولمة” التي يتبناها حلف شمال الأطلسي والتي تنتهجها الولايات المتحدة تؤدي بالتأكيد إلى خطر نشوب حرب على نطاق عالمي، محملاً واشنطن المسؤولية الكاملة عن الانتهاك الخطير لسيادة الدول الأخرى ومصالحها الأمنية، وتدمير الاستقرار الإستراتيجي للعالم بشكل مستمر والانتهاك المتعمد لمبادئ القانون الدولي المعترف بها بما في ذلك احترام السيادة وعدم التدخل والمساواة والمنفعة المتبادلة.



وشدد البيان على أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لن تتغاضى أبداً عن التهديد الخطير الذي يلوح في الأفق أو تتجنبه، وستردع العدوان والتهديد بالحرب بشكل كامل بمستوى أقوى من الرد الإستراتيجي وستدافع عن السلام والأمن في المنطقة وبقية العالم.



وكانت بكين نددت ببيان الناتو ووصفته بأنه عدائي ويحمل عقلية الحرب الباردة، كما حذرت موسكو من أنه يعطي لنفسه الحق باستخدام القوة بأي مكان بالعالم تحت ذرائع واهية.