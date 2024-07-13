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السبت 13 تموز 2024 ساعة 09:43

مسؤول ايراني رفيع يقود بنفسه طائرة تقله نحو روسيا!

مسؤول ايراني رفيع يقود بنفسه طائرة تقله نحو روسيا!
وتوجه الطيار قاليباف بالطائرة التي قادها بنفسه الى مدينة "سانت بطرسبرغ الروسية على رأس وفد سياسي اقتصادي للمشاركة في اجتماعات رؤساء برلمانات دول مجموعة بريكس.

الطيار قاليباف في مقصورة الركاب يتحدث مع الوفد المرافق له .

ورئيس البرلمان الإيراني، طيار معتمد لقيادة طائرات "إيرباص"، كما أنه كان لسنوات قائدا للقوة الجوية في حرس الثورة الإسلامية.

وغادر قاليباف، امس الجمعة، مدينة سان بطرسبورغ الروسية عائدا الى طهران، بعد مشاركته في اجتماع مجموعة بريكس.

والقى قاليباف كلمة في المنتدى البرلماني للدول الاعضاء في مجموعة البريكس كما التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعقد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ايضا اجتماعات ثنائية في سان بطرسبورغ، مع نظرائه من روسيا واثيوبيا وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وطاجيكستان ورئيسة المجلس الاتحادي الروسي، حيث تباحث معهم حول أهمية تطوير العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الاطراف واستخدام الطاقات الاقتصادية والجيوسياسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي.

تعود هذه الصورة إلى الوقت الذي جاء فيه إلى مقصورة الركاب لبضع دقائق للتحدث مع نائب وزير الخارجية الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.
 
رقم : 1147459
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