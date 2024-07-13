عشرات آلاف الإصابات بالتهاب الكبد بين نازحي غزة منذ بداية الحرب

إسلام تايمز (فلسطين) - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إصابة 71 ألفا و338 شخصا بالتهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح في مختلف أنحاء القطاع منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.