البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الايراني 3.2 بالمئة

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن الاقتصاد الايراني قد حقق نموا متواليا على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأشار البنك الى أن نشاط القطاع غير النفطي للبلاد في العام الايراني المنتهي 19 مارس/آذار 2024، قد سجل 3.8 بالمئة متوقعاً إياه بلوغ العام الجاري (ينتهي 20 مارس/آذار 2025) نسبة 3 بالمئة.



وأضاف، إن قطاع النفط في العام الايراني المنتهي 19 مارس/آذار 2024 قد نما بنسبة 17.1 بالمئة وبالعام الجاري سينمو بنسبة 5 بالمئة.



وبحسب تقديرات البنك الدولي فإن انتاج النفط في العام الايراني الجاري سيسجل متوسط 3.2 مليون برميل يوميا بزيادة 200 الف برميل على أساس سنوي.



وتوقع أن ينمو القطاع الزراعي 0.9 بالمئة والصناعي 4.9 بالمئة والخدمات 2.6 بالمئة في العام الجاري حتى 20 مارس/آذار 2025، وانخفاض معدل التضخم الى 35.3 بالمئة هبوطا عن 40.7 بالمئة المسجل في العام الفائت.