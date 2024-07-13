عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة إسرائيلية مروعة في مواصي خانيونس

وقصف جيش الاحتلال بستة صواريخ عمارة سكنية لعائلة الشوربجي على الطريق العام ما بين مفترق النص ودوار جامعة الأقصى في مواصي خانيونس التي سبق أن حددها الاحتلال منطقة آمنة.



وذكر بأن الحصيلة الأولية للقصف الإسرائيلي تتحدث عن استشهاد وجرح أكثر من 100 آخرين وصلوا إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني.



وأوضح أن من بين الشهداء ثلاثة نساء وطفلة تم تحويلهم إلى مستشفى ناصر، مشيراً إلى أن المنطقة المستهدفة تعج بالنازحين وهي امتداد لسوق الأقصى حيث يوجد تجمع كبير للنازحين وخيامهم في المنطقة.



وأفادت مصادر محلية بانتشال أكثر من 50 شهيدا، حتى الآن، مع تواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.



وقالت المصادر: إن “طواقم الدفاع المدني ذهبوا لإنقاذ النازحين في مجزرة المواصي بخان يونس جرى استهدافهم وسقط العديد منهم بين شهيد ومصاب”.



من جانبه أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس جنوب قطاع غزة، مبيناً أن “المجزرة المروّعة” خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني.