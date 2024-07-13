القسام: أوقعنا رتل آليات إسرائيلية بكمين في رفح

إسلام تايمز (فلسطين) - أعلنت كتائب القسام أنها أوقعت رتل آليات إسرائيلية في كمين، مشيرة إلى أنها دمرت 3 دبابات بقذائف "الياسين 105" شرق رفح جنوبي قطاع غزة.