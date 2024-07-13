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السبت 13 تموز 2024 ساعة 11:47
القسام: أوقعنا رتل آليات إسرائيلية بكمين في رفح
وأضافت الكتائب أن الاشتباك ما يزال مستمرا في المنطقة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1147488
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