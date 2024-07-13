تفويض السيد عبدالملك الحوثي لاتخاذ كافة الخيارات لمواجهة التصعيد الاقتصادي

وأعلنت الحشود الجهوزية العالية والاستنفار لخوض معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، والتحرك وفق توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، للتصدي للعدوان السعودي ومخططاته ومؤامراته التي ينفذها أدواته فيما يسمى بالحكومة الشرعية في الجانب الاقتصادي وبدفع أمريكي بسبب الموقف اليمني المساند لغزة.



وجددت التأكيد على أن التهديدات الأمريكية لن تثني الشعب اليمني وقيادته وجيشه عن الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات القوات المسلحة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة وفلسطين.



وحذرت الحشود المليونية، النظام السعودي من الاستمرار في حربه الاقتصادية والعدائية على الشعب اليمني خدمة للعدو الأمريكي والصهيوني.. مؤكدة أن صبر الشعب اليمني سينفد وستكون العواقب وخيمة على المملكة وكل مصالحها الحيوية والاقتصادية.