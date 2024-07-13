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السبت 13 تموز 2024 ساعة 14:31

محققاً إصابة مباشرة.. حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال في ثكنة "ميتات"

محققاً إصابة مباشرة.. حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال في ثكنة "ميتات"
وأشارت المقاومة، في بيانٍ اليوم السبت، إلى أنّ العملية تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.
 
بدوره، تحدث مصدر جنوبي لبنان عن اختراق جوي من لبنان باتجاه الجليل الغربي المحتل.
 
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ صواريخ سقطت في نهاريا في الجليل الغربي من دون انطلاق صفارات الإنذار، مشيرةً إلى سقوط صاروخٍ أيضاً في "شلومي".
 
وقال إعلام إسرائيلي إنّ "الجيش" الإسرائيلي رفع حالة التأهب "خشية أي رد قاس من حزب الله وحماس"، عقب اعتداءاته على لبنان، وارتكابه مجزرة كبيرة في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع، التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.
 
وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، أفاد مراسل الميادين في الجنوب، عن استشهاد شخصين في استهداف سيارتهما من مسيّرة إسرائيلية على طريق الخردلي.
 
وأكد أنّ  76 شهيداً مدنياً ارتقوا منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
 
وأمس، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية ‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستوطنة "المطلة" بالصواريخ الموجهة، ‏وتحقيق إصابة مباشرة فيها، ما أدّى إلى تدميرها.‏
 
كما أعلنت المقاومة، في بيانٍ منفصل، استهدافها مجموعة من جنود الاحتلال ‏أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع "حانيتا" بالأسلحة الصاروخية.‏
رقم : 1147521
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