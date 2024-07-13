الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 تموز 2024 ساعة 14:44

كينيا: مقتل 5 عناصر من "حركة الشباب" الصومالية في اشتباك مع الشرطة

كينيا: مقتل 5 عناصر من "حركة الشباب" الصومالية في اشتباك مع الشرطة
 وتوقعت الشرطة الكينية، ارتفاع عدد القتلى من جانب المسلحين، كما أشارت إلى إصابة 4 من عناصرها بجروح خطرة.
 
ووقعَ الاشتباك بين المسلحين والشرطة الكينية في المنطقة الحدودية التي عادةً ما يتم اختراقهما من قبل هذه الجماعات.
 
وفي أوائل الشهر الحالي، أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في سيارة مفخخة، استهدفت قاعدة عسكرية للقوات الجيبوتية التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في "أتميس" وسط الصومال.
 
ومنذ سنوات طويلة، تنفذُ "حركة الشباب" الصومالية هجمات على الأراضي الكينية، تستهدفُ فيها المدنيين والعناصر الأمنية الكينية، مما أوقع خسائر بشرية كبيرة.
 
يُذكر أن هجوماً واسعاً أعلنته الحكومة المركزية في الصومال ضد " حركة الشباب" صيف عام 2022، وتمكّن الجيش الصومالي من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في وسط البلاد.
 
وقال رئيس الحكومة الصومالية في وقت سابق، حمزة عبدي بري، أن "حركة الشباب" تقوم بتأجيج صراعات بين العشائر الصومالية وخلق مشاكل بينها.
 
وأشار بري إلى أن "الهدف هو إشغال قوات الحكومة الصومالية بإيجاد حل للصراعات العشائرية بدل الاستمرار في العمليات العسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب".
رقم : 1147524
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هذا ما طلبه
هذا ما طلبه 'حمدين صباحي'من السيسي بشأن 'اسرائيل' وما قاله حول السيد نصر الله
صواريخ تضرب مطار رامون في إيلات
صواريخ تضرب مطار رامون في إيلات
13 تموز 2024
الاحتلال الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة
الاحتلال الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة
13 تموز 2024
استطلاع يكشف تأييد حزب الله في الداخل اللبناني
استطلاع يكشف تأييد حزب الله في الداخل اللبناني
13 تموز 2024
بماذا وعد السنوار رفاقه قبل مغادرة سجون الاحتلال قبل 13 عاما؟
بماذا وعد السنوار رفاقه قبل مغادرة سجون الاحتلال قبل 13 عاما؟
13 تموز 2024
العدل الدولية تبدي رأيها بالعواقب القانونية لاحتلال فلسطين
العدل الدولية تبدي رأيها بالعواقب القانونية لاحتلال فلسطين
13 تموز 2024
بيان هام لغوتيريش عن إنهاء حرب غزة بعملية تبدأ بخطوتين كبيرتين
بيان هام لغوتيريش عن إنهاء حرب غزة بعملية تبدأ بخطوتين كبيرتين
13 تموز 2024
لليوم الـ 280.. القسام يواصل الاشتباك والتصدي للعدوان
لليوم الـ 280.. القسام يواصل الاشتباك والتصدي للعدوان
13 تموز 2024
الاحتلال يعترف بمقتل جندي في هجوم لحزب الله بالمسيرات
الاحتلال يعترف بمقتل جندي في هجوم لحزب الله بالمسيرات
12 تموز 2024
'خارجية فلسطين' تدين اعتداء الاحتلال على الحرم الإبراهيمي الشريف
12 تموز 2024
أمبري: سفينة تجارية تبلغ عن انفجارين غربي المخا باليمن
أمبري: سفينة تجارية تبلغ عن انفجارين غربي المخا باليمن
12 تموز 2024
قريبا.. سفارة جمهورية أذربيجان تستانف نشاطها في طهران
قريبا.. سفارة جمهورية أذربيجان تستانف نشاطها في طهران
12 تموز 2024
ايران ترفض الاتهامات الامريكية ضدها وتؤكد على سيادة اليمن
ايران ترفض الاتهامات الامريكية ضدها وتؤكد على سيادة اليمن
12 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟