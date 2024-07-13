الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 تموز 2024 ساعة 14:48

غوتيريش: حان الوقت لوقف الحرب الرهيبة على غزة والتوصل إلى اتفاق

وكتب غوتيريش، في منشور على منصة "إكس"، أنه "حان الوقت لإنهاء الحرب الرهيبة على قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه العملية يجب أن تبدأ بـ"وقف فوري لإطلاق النار" و "الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى".
 
وفي سياق المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، حسام بدران، أنّ الحركة أظهرت مرونة كبيرة في المناقشات مع الوسطاء، وخاصةً في ما يتعلّق بتغييرات اللغة.
 
بدوره، قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، للميادين، إنّ "أولوية نتنياهو وحكومته ليست استعادة الأسرى الإسرائيليين، بل مواصلة الحرب على قطاع غزّة"، مؤكداً أنّ "المفاوض الإسرائيلي يُماطل".
 
ولفت الهندي إلى أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "يُجيد اللعب على التناقضات في الولايات المتحدة، وهو يعلم بأنّه كلما اقتربت الانتخابات لا يُمكن الضغط عليه أكثر من أجل التوصل إلى اتفاق".
 
وأمس أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أنّ نتنياهو أضاف سلسلة من البنود المكبّلة على المقترح  تهدف، إلى "ضمان عدم إحراز أي تقدم في المحادثات"، مثل "منع عودة المقاتلين إلى شمالي قطاع غزة، مع الحفاظ على وجود الجيش الإسرائيلي في ممر نتساريم، والحفاظ على السيطرة على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح، والسماح لإسرائيل بالعودة إلى القتال حتى تتحقق أهداف الحرب"، ما يعني في الواقع أنّ نتنياهو يقول هنا: "أنا مستعد لوقف الحرب إذا وافقتم على ضمان سيطرتنا الأمنية على النقاط الرئيسية في قطاع غزة"، في مقابل "عدم ميل حماس إلى قبول هذه المطالب". 
رقم : 1147526
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هذا ما طلبه
هذا ما طلبه 'حمدين صباحي'من السيسي بشأن 'اسرائيل' وما قاله حول السيد نصر الله
صواريخ تضرب مطار رامون في إيلات
صواريخ تضرب مطار رامون في إيلات
13 تموز 2024
الاحتلال الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة
الاحتلال الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة
13 تموز 2024
استطلاع يكشف تأييد حزب الله في الداخل اللبناني
استطلاع يكشف تأييد حزب الله في الداخل اللبناني
13 تموز 2024
بماذا وعد السنوار رفاقه قبل مغادرة سجون الاحتلال قبل 13 عاما؟
بماذا وعد السنوار رفاقه قبل مغادرة سجون الاحتلال قبل 13 عاما؟
13 تموز 2024
العدل الدولية تبدي رأيها بالعواقب القانونية لاحتلال فلسطين
العدل الدولية تبدي رأيها بالعواقب القانونية لاحتلال فلسطين
13 تموز 2024
بيان هام لغوتيريش عن إنهاء حرب غزة بعملية تبدأ بخطوتين كبيرتين
بيان هام لغوتيريش عن إنهاء حرب غزة بعملية تبدأ بخطوتين كبيرتين
13 تموز 2024
لليوم الـ 280.. القسام يواصل الاشتباك والتصدي للعدوان
لليوم الـ 280.. القسام يواصل الاشتباك والتصدي للعدوان
13 تموز 2024
الاحتلال يعترف بمقتل جندي في هجوم لحزب الله بالمسيرات
الاحتلال يعترف بمقتل جندي في هجوم لحزب الله بالمسيرات
12 تموز 2024
'خارجية فلسطين' تدين اعتداء الاحتلال على الحرم الإبراهيمي الشريف
12 تموز 2024
أمبري: سفينة تجارية تبلغ عن انفجارين غربي المخا باليمن
أمبري: سفينة تجارية تبلغ عن انفجارين غربي المخا باليمن
12 تموز 2024
قريبا.. سفارة جمهورية أذربيجان تستانف نشاطها في طهران
قريبا.. سفارة جمهورية أذربيجان تستانف نشاطها في طهران
12 تموز 2024
ايران ترفض الاتهامات الامريكية ضدها وتؤكد على سيادة اليمن
ايران ترفض الاتهامات الامريكية ضدها وتؤكد على سيادة اليمن
12 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟