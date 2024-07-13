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السبت 13 تموز 2024 ساعة 14:49

روسيا: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات أوكرانية

روسيا: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات أوكرانية
وذكرت الوزارة، في بيان "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أراضي روسيا الاتحادية، فاعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت طائرتين بدون طيار فوق أراضي منطقة روستوف، وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي منطقة بيلغورود وطائرة بدون طيار فوق أراضي منطقة كورسك".
 
وتشن القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، هجماتٍ على المناطق السكنية في المقاطعات الروسية الحدودية والوسطى، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ. 
 
 ومنذ 24 شباط/فبراير 2022، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، للقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا،ونزع سلاحها، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
 
رقم : 1147527
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