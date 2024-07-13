الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 تموز 2024 ساعة 14:58

المقاومة توقع رتل آليات إسرائيلية بكمين في رفح.. وتستهدف الاحتلال في محاور أخرى

وأكد مصدر أنّ  المقاومة وجهت ضربات لقوات الاحتلال عندما حاولت التوغل مجدداً في حي تل الهوا في مدينة غزّة.
 
وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تنفيذها كميناً محكماً استهدف رتل آليات إسرائيلية ودمّر 3 دبابات "ميركافا" بقذائف "الياسين 105"، مؤكدةً أن الاشتباك مستمر عند محور شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.
 
كما أعلنت تمكن مجاهديها من تفجير حقل ألغام في قوة هندسة إسرائيلية وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
 
سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أكدت استهدافها تموضعاً لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور "نتساريم" في مدينة غزة، بقذائف "الهاون".
 
بدورها، استهدفت كتائب شهداء الأقصى تمركزاً لجنود "جيش" الاحتلال وآلياتهم العسكرية عند بوابة معبر رفح ومحيطها، وذلك بوابل من قذائف "الهاون".
 
من جهتها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهدافها تحشداً لقوات الاحتلال في محيط موقع إسناد "صوفا" العسكري بقذائف "الهاون".
 
كما عرضت مشاهد من استهدافها غرفة عمليات قوات الاحتلال في موقع "ناحل عوز" بصواريخ قصيرة المدى، وذلك بالإشتراك مع كتائب المجاهدين ، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، ضمن معركة "طوفان الأقصى".
 
وأمس، شهد محور تل الهوا عمليات نفذتها كتائب القسام، حيث اشتبك مجاهدوها مع قوة إسرائيلية راجلة، قوامها 8 جنود، من مسافة صفر، وفجّروا عبوةً مضادةً للأفراد في قوة النجدة، الأمر الذي أدى إلى إيقاع الجنود جميعاً بين قتيل ومصاب.
 
وفي عملية أخرى فجّرت القسّام جيبين عسكريين تابعين للاحتلال، عبر استخدامها عبوةً أرضيةً وقذيفة "الياسين 105"، قرب برج مكة ودوار الأمين محمد، حيث فجّرت أيضاً دبابتين من نوع "ميركافا 4"، بعد استهدافهما بصاروخ من مخلّفات الاحتلال وعبوة "شواظ"، قرب مسجد الأمين محمد.
 
ورفح أيضاً شهدت عمليات للقسّام، حيث استهدفت دبابة "ميركافا" وناقلة جند إسرائيليتين، بقذيفتي "الياسين 105"، في حي التنور وشارع "جورج"، شرقي المدينة.
 
وفي تل الهوا أيضاً، قنصت كتائب شهداء الأقصى جندياً إسرائيلياً في عملية مشتركة مع كتائب المجاهدين.
 
وعلى طول خط الإمداد في "نتساريم" في مدينة غزة، استهدفت سرايا القدس تموضعات لجنود الاحتلال وآلياته، بوابل من قذائف "الهاون"، كما بالقذائف من النوع نفسه،استهدفت كتائب شهداء الأقصى مقرّ قيادة "جيش" الاحتلال عند هذا المحور.
رقم : 1147528
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هذا ما طلبه
هذا ما طلبه 'حمدين صباحي'من السيسي بشأن 'اسرائيل' وما قاله حول السيد نصر الله
صواريخ تضرب مطار رامون في إيلات
صواريخ تضرب مطار رامون في إيلات
13 تموز 2024
الاحتلال الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة
الاحتلال الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة
13 تموز 2024
استطلاع يكشف تأييد حزب الله في الداخل اللبناني
استطلاع يكشف تأييد حزب الله في الداخل اللبناني
13 تموز 2024
بماذا وعد السنوار رفاقه قبل مغادرة سجون الاحتلال قبل 13 عاما؟
بماذا وعد السنوار رفاقه قبل مغادرة سجون الاحتلال قبل 13 عاما؟
13 تموز 2024
العدل الدولية تبدي رأيها بالعواقب القانونية لاحتلال فلسطين
العدل الدولية تبدي رأيها بالعواقب القانونية لاحتلال فلسطين
13 تموز 2024
بيان هام لغوتيريش عن إنهاء حرب غزة بعملية تبدأ بخطوتين كبيرتين
بيان هام لغوتيريش عن إنهاء حرب غزة بعملية تبدأ بخطوتين كبيرتين
13 تموز 2024
لليوم الـ 280.. القسام يواصل الاشتباك والتصدي للعدوان
لليوم الـ 280.. القسام يواصل الاشتباك والتصدي للعدوان
13 تموز 2024
الاحتلال يعترف بمقتل جندي في هجوم لحزب الله بالمسيرات
الاحتلال يعترف بمقتل جندي في هجوم لحزب الله بالمسيرات
12 تموز 2024
'خارجية فلسطين' تدين اعتداء الاحتلال على الحرم الإبراهيمي الشريف
12 تموز 2024
أمبري: سفينة تجارية تبلغ عن انفجارين غربي المخا باليمن
أمبري: سفينة تجارية تبلغ عن انفجارين غربي المخا باليمن
12 تموز 2024
قريبا.. سفارة جمهورية أذربيجان تستانف نشاطها في طهران
قريبا.. سفارة جمهورية أذربيجان تستانف نشاطها في طهران
12 تموز 2024
ايران ترفض الاتهامات الامريكية ضدها وتؤكد على سيادة اليمن
ايران ترفض الاتهامات الامريكية ضدها وتؤكد على سيادة اليمن
12 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟