عميد احتياط: مسيّرات إيران وحزب الله نجحت في كسر المعادلة

وقال غيفن، الذي شغل سابقاً منصب قائد الوحدة "8200"، المسؤولة عن تقديم رؤية استخبارية كاملة عبر الرصد والتنصت والتصوير، لـ"القناة 13" الإسرائيلية، إنّ قدرات الكشف في تشكل "الدفاع الجوي" غير مجهّزة على أساس التعامل مع هذا الاحتمال، ولذلك، فإنّ كل مسيّرة تتسبّب في إنذار ضمن كل بلدات الجليل.

وكانت "القناة 12" الإسرائيلية، قد أقرّت في وقتٍ سابق، أنّ "الدفاع الجوّي" التابع "للجيش" الإسرائيلي، "ليس لديه القدرة 100% على مواجهة الطائرات المسيّرة الانقضاضية، التي تُرسَل من مدى قصير وبارتفاع منخفض" من قبل حزب الله.

وقال مراسل القناة في الشمال غاي فارون، إنّ العديد من الطائرات المسيّرة التي تخترق المجال الجوّي، "تصوّر وتجمع معلومات من دون عائق من قبل المؤسّسة الأمنيّة".

وتحدّث مراسل القناة الإسرائيلية عن قدرات حزب الله وتكتيكاته في الهجمات الجوية، ناقلاً عن عناصر احتياط يخدمون في الشمال منذ 7 أشهر قولهم، إنّ العديد من المسيّرات الصغيرة تمرّ من فوق رؤوسهم، ليشاهدوا بعدها الطائرات الكبيرة التي تحمل عبوات ناسفة.