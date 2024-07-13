قادة القوات المسلحة الإيرانية يلتقون الرئيس المنتخب

وضمت المجموعة اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء حسين سلامي القائد العام لقوات الحرس الثوري، اللواء عبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش، العميد محمد رضا أشتياني وزير الدفاع والعميد أحمد رضا رادان القائد العام لقوى الأمن الداخلي.

وقال اللواء باقري في هذا اللقاء: إن القوات المسلحة، بالإضافة إلى واجبها الرئيسي، وهو الدفاع عن البلاد وارساء الأمن داخل البلاد، تقف إلى جانب الحكومة بكل قوتها، كما وقفت مع بالحكومات السابقة.

وأضاف: إن القوات المسلحة مستعدة لمساعدة الحكومة في كافة المجالات التي توجد فيها إمكانية التعاون للنهوض بشؤون الشعب والحكومة.