السوريون يتوجهون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب

وبلغ عدد المستمرين بالترشيح 1516 مرشحاً، بينهم 409 في القطاع (أ)، و1107 في القطاع (ب)، يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، وتم إعداد لوائح بأسمائهم وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع، والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع في جميع المحافظات السورية.



وتجري عملية الانتخاب بإشراف كامل من اللجنة القضائية العليا للانتخابات، بدءاً من الترشيح وحتى إعلان النتائج، فيما أدى جميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب في المحافظات اليمين القانونية.



وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء، وأجاز قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 للجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها.



وأمنت وزارة الداخلية كل مستلزمات العملية الانتخابية، وتم توزيعها على مراكز الاقتراع، وتشمل الحبر السري والمغلفات والسجلات ومحاضر لجان الانتخاب ومحاضر الفرز والقرطاسية.



يشار إلى أن الانتخاب حق لكل مواطن وواجب عليه متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة، ويتمتع بحق الانتخاب كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره.