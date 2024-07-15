مدفيديف تعليقا على محاولة اغتيال ترامب..لقد فاز بالفعل في السباق الانتخابي!

وكتب مدفيديف في حسابه على منصة "إكس": "الأن لقد فاز بالفعل. إذا لم يتم اغتياله"، وأرفق المنشور بصورة لترامب.

وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا، فيما أكدت موسكو إدانتها أي مظاهر للعنف السياسي وأشارت بأنها لا تعتبر الإدارة الأمريكية الحالية ضالعة في الهجوم على ترامب.



وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على محاولة اغتيال دونالد ترامب، أن الديمقراطية الأمريكية وصلت إلى حالة انتحارية.



هذا وأعرب زعماء العالم عن صدمتهم جراء إصابة دونالد ترامب، فيما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر أنه تم العثور على عبوات ناسفة في سيارة المشتبه به في محاولة الاغتيال.

