مسؤول بالأمم المتحدة: عملية إزالة ركام قطاع غزة تحتاج 15 سنة

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحيفة، اليوم الاثنين، أن قطاع غزة مغطى بنحو 40 مليون طن من الركام.

وأوضح أن غزة تحتاج إلى 600 مليون دولار لإزالة الركام، مشيرًا إلى أن عملية الإزالة قد تستغرق أكثر من 15 عام هذا على حساب 100 شاحنة يوميا.



وذكر أن أكثر من 173,297 مبنى تضرروا في غزة (أكثر من نصف مباني القطاع)، مبينًا أن معظم الأنقاض في قطاع غزة لن تكون قابلة للتدوير.



ووفق المسؤول الأمم المتحدة فإنه تم القضاء على 44 عاما من التنمية في غزة، لافتًا أن جودة خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة عادت إلى المستوى الذي كانت عليه في عام 1980.



ويشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا همجيًا على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,584 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88,881 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.