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الاثنين 15 تموز 2024 ساعة 09:41

شهداء وجرحى بقصف استهدف مناطق متفرقة من القطاع

شهداء وجرحى بقصف استهدف مناطق متفرقة من القطاع
وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مراسلها قوله، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف على أحياء تل الهوا، والشيخ عجلين، والصبرة في مدينة غزة، فيما أطلقت الطائرات المروحية النار صوب المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وضلف، إن مدفعية الاحتلال قصفت محيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأن مسعفي الهلال الأحمر انتشلوا جثامين 5 شهداء بينهم 3 أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية، منزلا لعائلة المناعمة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها على منطقة المغراقة وأطراف مخيم النصيرات الشمالية، والمناطق الشرقية لمخيم البريج، إضافة إلى إطلاق نار من مروحيات الاحتلال شمال غرب مدينة الزهراء.

وأشار إلى أن الطيران الحربي المروحي أطلق صاروخا على شقة سكنية في محيط مدراس العودة ببلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي مدينة رفح، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على المناطق الغربية من المدينة، بالتزامن مع إطلاق النار من الطيران المروحي.
رقم : 1147771
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