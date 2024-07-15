كنعاني يعزي احرار العالم بتاسوعاء الامام الحسين (ع)

وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني " على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: "أعزي المسلمين والشيعة و احرار العالم وكل المخلصين لمدرسة الحسين (ع) بتاسوعاء الامام الحسين (ع).



واضاف كنعاني: "في هذه الأيام والليالي الحزينة التي تضج بالحداد والعزاء على الحسين بن علي (ع) ابي الاحرار ورمز الثوار والفدائيين، واقتداءً منا بمدرسة سيد الشهداء(ع) وأبي الفضل العباس (ع)، فلنرفع اصواتنا بقوة ضد ظلم وتمرد الصهاينة ومناصريهم، ولنفضح يزيد هذا العصر في جرائمه المتمثلة بالإبادة الجماعية وقتل الأطفال في فلسطين. نحن أمة الامام الحسين (ع)".