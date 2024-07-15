ارتفاع عدد شهداء الدفاع المدني في غزة الى 79 منذ 7 أكتوبر

وبحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام،فقد اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان لها ،ارتفاع عدد شهداء الدفاع المدني في المجزرة الصهيونية بمواصي خان يونس الى 3 شهداء، بعد ارتقاء الشهيد الإطفائي بلال رمضان فرحان، متأثرا بإصابته الخطيرة.

وتم استهداف هؤلاء الأشخاص الثلاثة واستشهدوا أثناء قيامهم بإسعاف المصابين ومحاولة إخراجهم من تحت الأنقاض.



وبذلك يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني منذ بداية هذه الحرب الى 79 شهيدا، حسب البيان.



وسبق وأن أعلن الدفاع المدني، السبت، مقتل اثنين من عناصره؛ ما رفع عدد قتلاه آنذاك إلى 78 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وأصيب حتى الآن المئات من أفراد قوات الإغاثة جراء هجمات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.



يشار الى انه وبعد مرور 283 يوما على بداية توغل الكيان الصهيوني في قطاع غزة دون نتائج وإنجازات، فإن هذا الكيان يغرق أكثر فأكثر في أزماته الداخلية والخارجية يوما بعد يوم.



وبحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد استشهد أكثر من 38 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 88 ألف آخرين نتيجة هجمات الكيان الصهيوني منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.