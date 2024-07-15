إصابة شخصين في هجوم بمسيرة أوكرانية على بيلغورود غرب روسيا

ونقل موقع RT عن حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف قوله في منشور عبر تلغرام: إن “الشخصين كانا داخل السيارة لحظة الهجوم، حيث أصيبا جراء الشظايا”، موضحاً أنه نتيجة الهجوم تضررت سيارة أخرى كانت متوقفة قرب موقع الانفجار.



وأضاف: إن فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى في بيلغورود حيث يتلقيان كل المساعدة اللازمة.



وذكر غلادكوف أيضاً أن طائرة أوكرانية بدون طيار ألقت عبوتين ناسفتين قرب أحد المرافق الاجتماعية في بلدة بوليتوتديلسكي دون أن تنفجرا، وأشار إلى أنه تم إخلاء جميع من كان في المبنى المستهدف.



ولقي أحد سكان بيلغورود مصرعه، وأصيب 14 آخرون بجراح الأربعاء الماضي بعد تعرض المقاطعة لهجوم أوكراني بـ 40 طائرة مسيرة و8 عمليات قصف خلفت أيضاً أضراراً مادية كبيرة.