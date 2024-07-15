80 شهيدا و216 إصابة بـ3 مجازر إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

وأشارت الصحة في تقريرها اليومي، إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



كما أعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38664 شهيداً و89097 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.