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الاثنين 15 تموز 2024 ساعة 15:01

المقاومة الفلسطينية توقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في كمائن ومواجهات في رفح

المقاومة الفلسطينية توقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في كمائن ومواجهات في رفح
وأعلنت سرايا القدس أنّ مقاوميها قصفوا بوابلٍ من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود وجيبات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط مفترق عوض الله وسط مخيم يبنا جنوب مدينة رفح، وأكد مقاوموها هبوط الطيران المروحي بالقرب من المكان المستهدف لإجلاء القتلى والجرحى.
 
كما أعلنت السرايا استهداف مجموعة من جنود العدو بقذيفة (TBG) داخل شقة سكنية عند مفترق عوض الله وسط المخيم نفسه، وأوقعوا أفراد المجموعة ما بين قتيل وجريح.
 
كما أشارت إلى أنّ مقاوميها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع، مع جنود وآليات العدو وسط المخيم.
 
من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنها دكّت قوات العدو المتوغلة في مخيم يبنا شمال مدينة رفح بوابلٍ من قذائف الهاون.
 
العدوان على القطاع يتواصل 
في غضون ذلك، يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى أكثر من 38,664، والإصابات إلى89,097 منذ 7 أكتوبر.
 
ولفتت الوزارة إلى أنّ قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 22 مواطناً، وإصابة 102 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
كما أشارت إلى أنّ آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
هذا وأفاد مصدر بأنّ المدفعية الإسرائيلية تستهدف روضة العودة ومسجد الرضا المدمر في حي العمور ببلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
 
وجنوبي القطاع، قصفت مروحيات إسرائيلية بعدد من الصواريخ أهدافاً وسط مدينة رفح.
 
أما وسط القطاع، فاستهدف قصفٌ مدفعي إسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات، فيما وصلت جثامين 3 شهداء من بينهم طفل إلى مستشفى شهداء الأقصى من جراء استهداف منزل غربي مدينة دير البلح، بحسب مراسلنا.
 
كذلك، أشار إلى توقف محطات ضخ المياه في دير البلح بسبب نفاد الوقود، مؤكداً أنّ هناك نحو 600 ألف شخص سيُعانون من شح المياه.
 
وفي مخيم البريج، وقعت إصابات بين المدنيين نتيجة استهداف دبابات الاحتلال مدارس أبو حلو التابعة للأونروا.
 
أما شمالي مخيم النصيرات، فاستهدفت مدفعية الاحتلال محيط شركة الكهرباء، ووصل عددٌ من الإصابات إلى مستشفى العودة.
رقم : 1147813
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