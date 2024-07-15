مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأميركية

وأكد المتحدث باسم شرطة برمنغهام، ترومان فيتزجيرالد، في بيان، أن الشرطة استجابت لتقارير عن إطلاق نار على أشخاص في شارع 27 نورث حوالي الساعة 11:08 مساءً.

وأضاف فيتزجيرالد أنه تم العثور على رجل مقتولاً بالرصاص على الرصيف خارج الملهى الليلي، وعثر على امرأتين ميتتين بالداخل، وتم إعلان وفاة رجل نُقل إلى المستشفى هناك.

وأصيب عشرة أشخاص آخرين بالرصاص ويتلقون العلاج في المستشفى، بحسب الشرطة.

وسبق ذلك بأيام، ثلاث حوادث إطلاق نار، ففي فيلادلفيا، قالت الشرطة إن مواجهة تصاعدت بين رجلين لتتحول إلى معركة بالأسلحة النارية أُطلق خلالها الرصاص على حانة ومطعم مزدحمين، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وفي الواقعة الثانية، ذكرت الشرطة أن إطلاق نار اندلع بعد منتصف ليل السبت بالقرب من حانة في تشاتانوجا بولاية تنيسي مما أوقع ثلاثة قتلى و14 مصاباً.

أما الواقعة الثالثة، فقد نقلت قناة (دبليو إي واي آي) عن بيان للشرطة أن حادث إطلاق نار آخر وقع في الساعات الأولى من صباح أمس (الأحد) أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في ساجيناو بولاية ميشيغان.