الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 15 تموز 2024 ساعة 15:06

مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأميركية

مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأميركية
وأكد المتحدث باسم شرطة برمنغهام، ترومان فيتزجيرالد، في بيان، أن الشرطة استجابت لتقارير عن إطلاق نار على أشخاص في شارع 27 نورث حوالي الساعة 11:08 مساءً.
 
وأضاف فيتزجيرالد أنه تم العثور على رجل مقتولاً بالرصاص على الرصيف خارج الملهى الليلي، وعثر على امرأتين ميتتين بالداخل، وتم إعلان وفاة رجل نُقل إلى المستشفى هناك.
 
وأصيب عشرة أشخاص آخرين بالرصاص ويتلقون العلاج في المستشفى، بحسب الشرطة.
 
وسبق ذلك بأيام، ثلاث حوادث إطلاق نار، ففي فيلادلفيا، قالت الشرطة إن مواجهة تصاعدت بين رجلين لتتحول إلى معركة بالأسلحة النارية أُطلق خلالها الرصاص على حانة ومطعم مزدحمين، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين.
 
وفي الواقعة الثانية، ذكرت الشرطة أن إطلاق نار اندلع بعد منتصف ليل السبت بالقرب من حانة في تشاتانوجا بولاية تنيسي مما أوقع ثلاثة قتلى و14 مصاباً.
 
أما الواقعة الثالثة، فقد نقلت قناة (دبليو إي واي آي) عن بيان للشرطة أن حادث إطلاق نار آخر وقع في الساعات الأولى من صباح أمس (الأحد) أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في ساجيناو بولاية ميشيغان.
رقم : 1147814
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كنعاني: "إسرائيل" وداعموها أكبر الخاسرين في الحرب على غزة
كنعاني: "إسرائيل" وداعموها أكبر الخاسرين في الحرب على غزة
مصدر مسؤول: يتوقع عبور 500 ألف زائر أجنبي من زوار الاربعين حدود البلاد
مصدر مسؤول: يتوقع عبور 500 ألف زائر أجنبي من زوار الاربعين حدود البلاد
15 تموز 2024
السوريون يتوجهون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب
السوريون يتوجهون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب
15 تموز 2024
5 قتلى و 20 إصابة في الصومال بإنفجار سيارة مفخخة في مقهى
5 قتلى و 20 إصابة في الصومال بإنفجار سيارة مفخخة في مقهى
15 تموز 2024
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في جنين وطولكرم
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في جنين وطولكرم
15 تموز 2024
شهداء وعدد من الإصابات في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
شهداء وعدد من الإصابات في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
15 تموز 2024
هذا ما طلبه
هذا ما طلبه 'حمدين صباحي'من السيسي بشأن 'اسرائيل' وما قاله حول السيد نصر الله
10 تموز 2024
صواريخ تضرب مطار رامون في إيلات
صواريخ تضرب مطار رامون في إيلات
13 تموز 2024
الاحتلال الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة
الاحتلال الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة
13 تموز 2024
استطلاع يكشف تأييد حزب الله في الداخل اللبناني
استطلاع يكشف تأييد حزب الله في الداخل اللبناني
13 تموز 2024
بماذا وعد السنوار رفاقه قبل مغادرة سجون الاحتلال قبل 13 عاما؟
بماذا وعد السنوار رفاقه قبل مغادرة سجون الاحتلال قبل 13 عاما؟
13 تموز 2024
العدل الدولية تبدي رأيها بالعواقب القانونية لاحتلال فلسطين
العدل الدولية تبدي رأيها بالعواقب القانونية لاحتلال فلسطين
13 تموز 2024
بيان هام لغوتيريش عن إنهاء حرب غزة بعملية تبدأ بخطوتين كبيرتين
بيان هام لغوتيريش عن إنهاء حرب غزة بعملية تبدأ بخطوتين كبيرتين
13 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟