انطلاق الانتخابات في رواندا وتوقّعات بفوز الرئيس بول كاغامي بولاية رابعة

ولم توافق اللجنة الانتخابية التي تديرها الدولة إلا على ترشيح اثنين من المرشحين لخوض الانتخابات ضده، هما زعيم "الحزب الديمقراطي الأخضر"، فرانك هابينيزا، والمرشح المستقل، فيليب مباييمانا.

ووفق المعطيات الواردة فإن حظوظ كاغامي بالفوز مقابل مرشحي المعارضة تتزايد أكثر، ولا سيما أنه حصل على أكثر من 90% من نسب الأصوات في كل الانتخابات الثلاثة السابقة، بالإضافة إلى منع أحد المعارضين الرئيسيين من الترشح لمنصب الرئاسة، ما يزيد فرص الرئيس الحالي بالبقاء في منصبه.

أما الآخرون، بما في ذلك أشد المنتقدين للرئيس كاغامي، فقد تم إبطال عقوبتهم لأسباب مختلفة، بما في ذلك الإدانات الجنائية السابقة. وجاءت هذه النتيجة بعد تعديل دستوري أزال القيود المفروضة على مدة الرئاسة التي كانت ستمنعه ​​من الترشح مجدداً.

لكن كاغامي وحكومته تعرضوا لانتقادات شديدة، حيث تتّهمه بعض الجهات بحكم البلاد في مناخ من الخوف، وإسكات وسائل الإعلام، وتنفيذ اعتقالات وعمليات قتل خارج نطاق القضاء.

يذكر أن 670 مرشحاً للانتخابات في راوندا يتنافسون على 80 مقعداً في البرلمان، في الدول الأفريقية التي يتجاوز تعداد سكانها الـ14 مليون نسمة. كما سجّل أكثر من 9 ملايين ناخب أسماءهم من أجل الإدلاء بأصواتهم.

ومن المتوقع أن تنتهي العملية الانتخابية عند الساعة السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الرسمية يوم السبت بتاريخ 27 تموز/يوليو الجاري، في حين أن النتائج الأولية قد تبدأ بالظهور خلال الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة تتّهم دولة رواندا بتأجيج عدم الاستقرار في الشرق ودعم الجماعات المتمردة المسلحة، بما في ذلك حركة "مارس 23" بقيادة التوتسي، فيما تنفي حكومة رواندا الاتهامات الموجهة إليها.