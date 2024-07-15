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الاثنين 15 تموز 2024 ساعة 15:33

بيان من "السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي".. هذا ما جاء فيه

بيان من "السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي".. هذا ما جاء فيه
وقالت في بيان إن "مساهمتها كانت بمقتضى ما تتطلبه ظروف المعركة الميدانية وفق إستراتيجية خاصة ومحددة، وهي لم تعلن عن ذلك لأسباب تتعلق بطبيعة وظروف إدارة المعركة. ومع تطور الأحداث وإرتفاع حجم التهديدات والإعتداءات الصهيونية، إرتأت السرايا اللبنانية ان تؤكد انها معنية بشكل مباشر بمواجهة أي تهديد او عدوان ضد لبنان، ولتوجيه رسالة قوية إلى العدو الصهيوني أن الشعب اللبناني لن يتخلى عن حقه في الدفاع عن أرضه وسيادته ومقدراته، وأن المقاومة الإسلامية ليست وحدها في الميدان، وأن الشباب اللبناني لن يقف على الحياد في ظل التهديد بتوسيع الحرب والذهاب إلى المواجهة الكبرى".
 
وأكدت "السرايا اللبنانية" أنها "إتخذت قرارها والإجراءات اللازمة للمشاركة بفعالية عالية في العمليات ضد العدو، وأعلنت بدء هذه العمليات في ذكرى حرب تموز، لتكون الرسالة واضحة أنها حاضرة على إمتداد جبهة المواجهة في الجنوب من تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة إلى أخر نقطة عند حدودنا المنيعة"، مشددة على انها "في أعلى جهوزيتها العسكرية والمعنوية للتصدي لأي إعتداء أو أي محاولة حمقاء للعدو إذا ما فكر بتوسيع دائرة المعركة والذهاب إلى حرب واسعة".
 
وقالت في بيان إن "مساهمتها كانت بمقتضى ما تتطلبه ظروف المعركة الميدانية وفق إستراتيجية خاصة ومحددة، وهي لم تعلن عن ذلك لأسباب تتعلق بطبيعة وظروف إدارة المعركة. ومع تطور الأحداث وإرتفاع حجم التهديدات والإعتداءات الصهيونية، إرتأت السرايا اللبنانية ان تؤكد انها معنية بشكل مباشر بمواجهة أي تهديد او عدوان ضد لبنان، ولتوجيه رسالة قوية إلى العدو الصهيوني أن الشعب اللبناني لن يتخلى عن حقه في الدفاع عن أرضه وسيادته ومقدراته، وأن المقاومة الإسلامية ليست وحدها في الميدان، وأن الشباب اللبناني لن يقف على الحياد في ظل التهديد بتوسيع الحرب والذهاب إلى المواجهة الكبرى".
 
وأكدت "السرايا اللبنانية" أنها "إتخذت قرارها والإجراءات اللازمة للمشاركة بفعالية عالية في العمليات ضد العدو، وأعلنت بدء هذه العمليات في ذكرى حرب تموز، لتكون الرسالة واضحة أنها حاضرة على إمتداد جبهة المواجهة في الجنوب من تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة إلى أخر نقطة عند حدودنا المنيعة"، مشددة على انها "في أعلى جهوزيتها العسكرية والمعنوية للتصدي لأي إعتداء أو أي محاولة حمقاء للعدو إذا ما فكر بتوسيع دائرة المعركة والذهاب إلى حرب واسعة".
رقم : 1147818
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