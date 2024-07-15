كنعاني: "إسرائيل" وداعموها أكبر الخاسرين في الحرب على غزة

وتابع كنعاني أنّ "الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية الداعمة له هم أكبر الخاسرين في الحرب على غزة".

وأمس، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مجزرةً جديدةً استهدفت مدرسة "أبو عريبان"، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما يواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها على القطاع، لليوم الـ282.

ومثّل الأطفال والنساء أكثر من 70% من ضحايا المجزرة، حيث تناثرت أشلاء الشهداء وجثامينهم في أنحاء المكان.

وارتقى في المجزرة 17 شهيداً، بينما جُرح نحو 80 شخصاً، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الذي أشار إلى أنّ هذه المجزرة جاءت بعد تركيز الاحتلال على ارتكاب مجازر في مراكز إيواء تؤوي آلاف النازحين.

ودان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مدرسة "أبو عريبان"، واصطفاف الإدارة الأميركية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة، محمّلاً إياهما المسؤولية الكاملة عن استمرار المجازر ضدّ النازحين والمدنيين.

وطالب أيضاً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وواشنطن لوقف حرب الإبادة الجماعية، وإيقاف شلال الدم المتدفّق في قطاع غزة.