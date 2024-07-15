روسيا والصين تطلقان تمرين "التعاون البحري"

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن مفرزة بحرية مشتركة تضم الطرادين "غرومكي" و"ريزكي" التابعين لأسطول المحيط الهادئ الروسي، والمدمرة "ينتشوان" والفرقاطتين "دالي" و"هنغشوي" إضافة إلى سفينة نقل الإمدادات "ويشانهو" التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، تنطلق اليوم من الميناء الصيني لإجراء المرحلة البحرية من التمرين.

وخلال المناورات في البحر ستجري أطقم السفن الروسية والصينية تدريبات مشتركة للدفاع الجوي، وتدريبات مضادة للغواصات بمشاركة الطيران البحري المضاد للغواصات التابع للجيش الصيني، كما ستتدرب على التزود بالإمدادات أثناء السير، وسيشارك بحارة البلدين كذلك في تدريب على الإنقاذ البحري.