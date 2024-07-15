المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 3 عمليات رداً على مجزرة المواصي

وفي التفاصيل، أوضح المصدر أنّ المقاومة العراقية، نفّذت فجراً 3 عمليات، اثنتين منها بالطائرات المسيرة، فيما نفّذت العملية الثالثة بموجة من صواريخ "الأرقب"، وهي "كروز" مطورة.

وكانت كتائب حزب الله العراق، قد أكّدت بعد مجزرة مواصي خان يونس، أنّ الاحتلال الإسرائيلي "لا يفقه غير لغة السلاح، ما يستدعي رفع وتيرة العمليات لمحور المقاومة ضد هذا الكيان".

وأضافت كتائب حزب الله، أنّ "الولايات المتحددة تشارك في قتل الشعب الفلسطيني بدعمها للصهاينة، وتزويدهم بآلاف الأطنان من القنابل لارتكاب المجازر".

وكان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، قد ارتكب مجزرةً كبيرةً عبر قصفه مخيمات النازحين في مواصي خان يونس، أدّت إلى استشهاد نحو 400 فلسطيني، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق، تواصل تنفيذها العمليات النوعية، التي تُهاجم أهدافاً في عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفةً في المرحلة الثانية، بصورة خاصة، موانئ الاحتلال بهدف إخراجها عن الخدمة، وذلك رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.