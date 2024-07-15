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الاثنين 15 تموز 2024 ساعة 16:07

المقاومة الفلسطينية والعراقية مستمرة بدك معاقل العدو الاصهيوني

المقاومة الفلسطينية والعراقية مستمرة بدك معاقل العدو الاصهيوني
وأعلنت سرايا القدس أنّ مقاوميها قصفوا بوابلٍ من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود وجيبات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط مفترق عوض الله وسط مخيم يبنا جنوب مدينة رفح، وأكد مقاوموها هبوط الطيران المروحي بالقرب من المكان المستهدف لإجلاء القتلى والجرحى.
 
كما أعلنت السرايا استهداف مجموعة من جنود العدو بقذيفة (TBG) داخل شقة سكنية عند مفترق عوض الله وسط المخيم نفسه، وأوقعوا أفراد المجموعة ما بين قتيل وجريح.
 
كما أشارت إلى أنّ مقاوميها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع، مع جنود وآليات العدو وسط المخيم.
 
من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنها دكّت قوات العدو المتوغلة في مخيم يبنا شمال مدينة رفح بوابلٍ من قذائف الهاون.
 
 وفي سياق متصل أكّد مصدر اليوم الاثنين، أنّ المقاومة الإسلامية في العراق، صعّدت من عملياتها العسكرية بعد مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس في قطاع غزة.
 
وفي التفاصيل، أوضح المصدر أنّ المقاومة العراقية، نفّذت فجراً 3 عمليات، اثنتين منها بالطائرات المسيرة، فيما نفّذت العملية الثالثة بموجة من صواريخ "الأرقب"، وهي "كروز" مطورة. 
 
وكانت كتائب حزب الله العراق، قد أكّدت بعد مجزرة مواصي خان يونس، أنّ الاحتلال الإسرائيلي "لا يفقه غير لغة السلاح، ما يستدعي رفع وتيرة العمليات لمحور المقاومة ضد هذا الكيان". 
 
وأضافت كتائب حزب الله، أنّ "الولايات المتحددة تشارك في قتل الشعب الفلسطيني بدعمها للصهاينة، وتزويدهم بآلاف الأطنان من القنابل لارتكاب المجازر". 
 
وكان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، قد ارتكب مجزرةً كبيرةً عبر قصفه مخيمات النازحين في مواصي خان يونس، أدّت إلى استشهاد نحو 400 فلسطيني، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
 
يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق، تواصل تنفيذها العمليات النوعية، التي تُهاجم أهدافاً في عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفةً في المرحلة الثانية، بصورة خاصة، موانئ الاحتلال بهدف إخراجها عن الخدمة، وذلك رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
رقم : 1147824
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