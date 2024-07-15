المقاومة الفلسطينية والعراقية مستمرة بدك معاقل العدو الاصهيوني

وأعلنت سرايا القدس أنّ مقاوميها قصفوا بوابلٍ من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود وجيبات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط مفترق عوض الله وسط مخيم يبنا جنوب مدينة رفح، وأكد مقاوموها هبوط الطيران المروحي بالقرب من المكان المستهدف لإجلاء القتلى والجرحى.

كما أعلنت السرايا استهداف مجموعة من جنود العدو بقذيفة (TBG) داخل شقة سكنية عند مفترق عوض الله وسط المخيم نفسه، وأوقعوا أفراد المجموعة ما بين قتيل وجريح.

كما أشارت إلى أنّ مقاوميها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع، مع جنود وآليات العدو وسط المخيم.

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنها دكّت قوات العدو المتوغلة في مخيم يبنا شمال مدينة رفح بوابلٍ من قذائف الهاون.