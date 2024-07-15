سوريا...مشاركة واسعة بالانتخابات التشريعية

وبلغ عدد المستمرين بالترشيح 1516 مرشحاً، بينهم 409 في القطاع (أ)، و1107 في القطاع (ب)، يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، وتم إعداد لوائح بأسمائهم وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع، والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع في جميع المحافظات السورية.
وتجري عملية الانتخاب بإشراف كامل من اللجنة القضائية العليا للانتخابات، بدءاً من الترشيح وحتى إعلان النتائج، فيما أدى جميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب في المحافظات اليمين القانونية.
وأمنت وزارة الداخلية كل مستلزمات العملية الانتخابية، وتم توزيعها على مراكز الاقتراع، وتشمل الحبر السري والمغلفات والسجلات ومحاضر لجان الانتخاب ومحاضر الفرز والقرطاسية.
وفي سياق متصل يواصل أهالي محافظة الحسكة إدلاءهم بأصواتهم لاختيار ممثلي محافظتهم في مجلس الشعب السوري في الدور التشريعي الرابع، رغم مصادرة عدد من حواجز "قوات سورية الديمقراطية" عدداً من البطاقات الشخصية للأهالي المتجهين من مناطق سيطرتهم باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية.
وأكدت مصادر أهلية أن " عدداً من الأهالي تعرضوا لمضايقات أثناء محاولتهم العبور من أحياء مدينتي الحسكة والقامشلي وريفها باتجاه مناطق سيطرة الحكومة في المدينتين، مع مصادرة البطاقات الشخصية، وعدم تسليمهم إلا ليوم غد الثلاثاء"، لافتةً إلى أن " الكثير من الأهالي سلكوا طرقات خالية من الحواجز للوصول للمراكز الانتخابية والإدلاء بصوتهم واختيار ممثليهم لانتخابات مجلس الشعب".
وقالت المصادر، إن "المشاركة الفاعلة من الأهالي تقلق الاحتلالين الأميركي والتركي والمجموعات التابعة لهم، لأن التصويت في الانتخابات يظهر الحاضنة الشعبية الكبيرة للدولة السورية بين أهالي المنطقة".
من جهته، أكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية، القاضي فاضل نوح، أن " الانتحابات داخل المراكز تجري دون أي عوائق تذكر"، مشيراً إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحسن سير العملية الانتخابية مع تأمين كل مستلزمات اللجان الانتخابية داخل المراكز الـ177 المخصصة للمحافظة".
بدوره بين محافظ الحسكة، لؤي صيوح، في تصريح للميادين، أن "هناك كثافة واضحة للمشاركة بالانتخابات من قبل أهالي الحسكة انطلاقاً من الروح الوطنية وحالة الانتماء للدولة السورية" مؤكداً، أنه "رغم وجود الاحتلالين الأميركي والتركي على أرض المحافظة إلا أنّه كان هناك إصرار من السكان على ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام".
وكان " مجلس سورية الديمقراطية" أصدر يوم أمس بياناً، أكد فيه "على مقاطعة انتخابات مجلس الشعب"، داعياً إلى " تهيئة أرضية مناسبة لانتقال سياسي حقيقي".
وقالت "مسد" في بيانها: "نشدد على أنَّ الحلَّ السياسي الشامل، المستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو السبيل لتجاوز الأزمة السورية وتحقيق آمال الشعب السوري".
وأكدت على " أهمية الحوار السوري – السوري،" معتبراً أنه "ركيزة أساسية لأي حلٍّ سياسي مستدام يضمن مصالح جميع السوريين".
وكان رئيس "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي، صالح مسلم، أكد، أن " الادارة الذاتية لن تضع صناديق في مناطق سيطرتها، ولن تشارك في الانتخابات البرلمانية السورية، لكونها تتعارض مع العقد الاجتماعي والقوانين الناظمة لمناطقنا".
وحددت اللجنة القضائية الفرعية في الحسكة، 177 مركزاً انتخابياً في مدينتي الحسكة والقامشلي وأريافهما، لانتخاب 14 مرشحاً عن دائرة محافظة الحسكة، يتنافس عليهم 75 مرشحاً بينهم 25 مرشحاً عن فئة العمال والفلاحين و50 عن باقي فئات الشعب.