سوريا...مشاركة واسعة بالانتخابات التشريعية

وبلغ عدد المستمرين بالترشيح 1516 مرشحاً، بينهم 409 في القطاع (أ)، و1107 في القطاع (ب)، يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، وتم إعداد لوائح بأسمائهم وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع، والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع في جميع المحافظات السورية.

وتجري عملية الانتخاب بإشراف كامل من اللجنة القضائية العليا للانتخابات، بدءاً من الترشيح وحتى إعلان النتائج، فيما أدى جميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب في المحافظات اليمين القانونية.

وأمنت وزارة الداخلية كل مستلزمات العملية الانتخابية، وتم توزيعها على مراكز الاقتراع، وتشمل الحبر السري والمغلفات والسجلات ومحاضر لجان الانتخاب ومحاضر الفرز والقرطاسية.

وفي سياق متصل يواصل أهالي محافظة الحسكة إدلاءهم بأصواتهم لاختيار ممثلي محافظتهم في مجلس الشعب السوري في الدور التشريعي الرابع، رغم مصادرة عدد من حواجز "قوات سورية الديمقراطية" عدداً من البطاقات الشخصية للأهالي المتجهين من مناطق سيطرتهم باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية.