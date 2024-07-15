ومن المتوقع أن يتم عرض رؤية الجنرال تياني، ضمن وثيقة تحمل عنوان "من أجل النيجر"، من طرف الرئيس الانتقالي خلال ذكرى الانقلاب نهاية الشهر الجاري.

بدوره، قال رئيس الوزراء النيجري، علي محمد الأمين زين، إن "هذه الرؤية تقوم على 4 مرتكزات رئيسية تشمل، تعزيز الأمن والتماسك الاجتماعي، وتعزيز الحكم الرشيد، بالإضافة إلى تطوير القاعدة الإنتاجية للسيادة الاقتصادية، وتسريع الإصلاحات الاجتماعية".

ولفت الأمين زين، خلال لقاء صحافي، إلى أن المرتكز الأول يقوم بالأساس على "تعبئة الجهود للتصدي لخطر الإرهاب"، واعتماد "خطاب يجمع النيجريين حول مثل عليا مشتركة" وفق تعبيره.

وأضاف، بخصوص المرتكز الثاني، أن الحكم الرشيد يقوم على "استخدام الموارد العمومية بطريقة مسؤولة"، فيما أشار إلى أن المرتكز الثالث تجسّد من خلال إجراءات تشمل "إقامة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار"، وتعزيز "التشاور مع مختلف الشركاء بهدف إعادة توجيه الاستثمار إلى مناطق الإنتاج".

وبشأن المرتكز الرابع الخاص بتسريع الإصلاحات الاجتماعية، ، قال الأمين زين إن "التعليمات أعطيت منذ أشهر للعمل على مراجعة التسيير، والتركيز على قضايا التكوين بشكل خاص، والعمل أيضا على مراجعة البرامج بما فيها المناهج الدراسية" وفق ما ذكر.